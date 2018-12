Tsunami Indonesië: zeker twintig doden

Woordvoerder Sutopo Nugroho laat weten dat vele gebouwen schade hebben opgelopen. Op beelden is te zien hoe mensen hard wegrennen als een massa water op hen afkomt. Ook staat een straat met auto’s blank. De woordvoerder laat weten dat het aantal slachtoffers hoogstwaarschijnlijk nog oploopt.

De Straat van Soenda is een zeestraat tussen de Indonesische eilanden Java en Sumatra. Waarschijnlijk is de tsunami veroorzaakt door een vulkaanuitbarsting in het land, zo melden internationale media.

