Negen doden door brand in mijn Rusland

De mijnwerkers waren uitgerust met zuurstofflessen, maar het mijnbedrijf achtte de kans klein dat de mijnwerkers levend uit de mijn konden worden gehaald. Ⓒ Reuters

SOLIKAMSK - Negen mijnwerkers zijn om het leven gekomen doordat in de mijn brand was uitgebroken. Reddingswerkers troffen de lichamen verspreid in de mijn aan, meldden de lokale autoriteiten van de regio Perm.