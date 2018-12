Video toont hoe tsunami Indonesië podium tijdens concert wegspoelt

Op beelden op sociale media is te zien hoe mensen hard wegrennen als een massa water op hen afkomt. Het podium werd van de achterkant getroffen door de tsunami. Vermoedelijk hebben weinig mensen de muur van water zien of horen naderen. Of er slachtoffers in het publiek zijn gevallen, is nog niet duidelijk.

„Het podium stond dicht bij de zee en is door het water weggespoeld. Iedereen werd meegesleurd. Onze bassist en manager hebben het niet overleefd. Anderen worden nog vermist”, liet de band weten.

Tot nu toe hebben de autoriteiten bevestigd dat er 168 doden zijn gevallen. De vrees is dat het dodental nog oploopt.

De tsunami in de Straat van Soenda, tussen Java en Sumatra, werd veroorzaakt door een uitbarsting van de vulkaan Krakatau. Dezelfde vulkaan zorgde in 1883 voor meer dan 36.000 doden na een uitbarsting waardoor een serie verwoestende tsunami’s ontstond.