’Gele hesjes gaan hard dankzij klimaatplan’

Hans Wiegel waarschuwt de politiek. Als het klimaatakkoord door de coalitie wordt overgenomen zoals het vrijdag werd gepresenteerd ontstaat er maatschappelijke onrust. Ⓒ Anne van der Woude

DEN HAAG - Na het lezen van het klimaatakkoord denkt VVD-coryfee Hans Wiegel dat er in de winkels binnenkort geen geel hesje meer te vinden is. „Op tijd aanschaffen, want ze vliegen weg”, voorspelt hij.