’Hoeveel doden zijn er nog nodig?’

ZAANDAM - De wond bij Wesley Fontijn, die zijn moeder verloor bij het Zaanse brugdrama van 2015, is helemaal opengereten. Ruim drie weken na een nieuw ongeluk met een brug in Zaandam waarbij twee oudere mensen zwaargewond raakten, constateert hij dat deze Zaanse brug nog steeds onveilig is.