Rutte betuigt medeleven aan Indonesiërs

De ravage in Indonesië is enorm. Ⓒ EPA

DEN HAAG - Premier Mark Rutte heeft de Indonesische president Joko Widodo zijn condoleances overgebracht na de tsunami die het land zaterdagavond trof. „Weer is Indonesië getroffen door een verschrikkelijke natuurramp. Gedachten zijn bij de slachtoffers van de tsunami in de Straat van Soenda, bij Java en Sumatra”, liet Rutte via Twitter weten.