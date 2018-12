Tsunami-overlever: ’Onder water kon ik alleen maar bidden’

De band Seventeen trad zaterdagavond op voor een zittend publiek in het westen van Java, toen de watermuur vanachter het podium over de band en het publiek golfde.

Zeker twee bandleden, bassist M. Awal Bani Purbani en gitarist Herman Sikumbang, kwamen om het leven. Ook de manager van de band en een crewlid kwamen om het leven. De drummer wordt vermist.

Langzaam wordt het verhaal achter de dramatische beelden uit Indonesië duidelijk. Alle 250 aanwezigen waren werknemers van een elektriciteitsbedrijf. Ze mochten hun familie meenemen naar het concert.

„Onder water kon ik alleen maar bidden”, vertelt crewlid Zack in Indonesische media. „Ik kwam bijna zonder lucht te zitten, maar kon me vastgrijpen aan een deel van het ingestorte podium. Zo kon ik me naar boven trekken. Het was een verschrikking.”

