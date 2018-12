’Tsunami-alarm kwam te laat’

Uitbarsting van Anak Krakatau in juli 2018. Ⓒ EPA

Utrecht - De precieze oorzaak van de tsunami in Indonesië is nog moeilijk vast te stellen. Dat vertelt seismoloog Rob Govers aan De Telegraaf. Duidelijk is dat de vulkaan Anak Krakatau de boosdoener is. Het waarschuwingssysteem alarmeerde te laat. „De golven van deze tsunami bereikten eerder de kust van Indonesië dan de alarmboeien op open zee.”