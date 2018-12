Oma krijgt verkeerde baby mee van kinderopvang

Pas toen de oma al thuis was, kwamen de leidsters achter de fout. Ze had niet haar eigen kleinzoon meegekregen, maar het zoontje van een ander stel. Volgens de kinderopvang lijken de baby’s erg op elkaar. „Het blijft mensenwerk”, zegt de eigenaresse van de opvang tegen het AD.

De leidsters raakten lichtelijk in paniek toen ook nog eens bleek dat zij geen telefoonnummer van de oma hadden. Gelukkig wisten ze deze te achterhalen, waarna de jongetjes weer werden omgeruild.

De ouders van beide baby’s reageerden begripvol. „Ze waren vooral blij dat met de kinderen alles goed was en dat we open en eerlijk waren”, aldus de opvang. De oma vond het vooral heel erg dat zij haar eigen kleinkind niet had herkent.