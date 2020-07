Rotterdam loopt warm voor zonnepanelen

Het gaat om groei van 43 procent in een jaar tijd. Inmiddels is het aantal zonnepanelen op daken in de Maasstad sinds 2018 meer dan verdubbeld: van 100.000 naar ruim 200.000. Wethouder Arno Bonte is in zijn sas. „De zonneprojecten schieten als paddenstoelen uit de grond, op schooldaken, sportkantines en bedrijventerreinen. In dit tempo is Rotterdam hard op weg om zonne-energie hoofdstad van Nederland te worden. Binnen vijf jaar willen we doorgroeien naar meer dan een miljoen panelen.”

Verdubbeling

Volgens de gemeente is Overschie de wijk die de grootste groei boekte met een verdubbeling van het aantal panelen tot 15.630. De voormalige deelgemeente Prins Alexander is momenteel koploper met het aantal geïnstalleerde zonnepanelen, namelijk 30.780 stuks. Een goede tweede is Charlois met 17.040 geïnstalleerde zonnepanelen.

Net als vorig jaar was de groei van het aantal panelen in het havengebied het grootst. Daar groeide dat aantal in het afgelopen jaar maar liefst met 147 procent tot 41.540 stuks. Daarmee wordt in hoog tempo invulling gegeven aan de afspraak in het Rotterdams Klimaatakkoord.

De gemeente ondersteunt bedrijven met een gratis dakscan om te beoordelen of hun gebouw geschikt is voor zonnepanelen.

Laagdrempelig

Ook worden scholen actief ondersteund bij het realiseren van zonnedaken en stelt de stad zonnepanelen laagdrempelig beschikbaar aan inwoners van Zuid met een krappe beurs.