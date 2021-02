Eerste slag vaccinoorlog is voor Britten

De Britse premier Boris Johnson wordt alom lof toegezwaaid voor zijn optreden in de vaccinoorlog met de EU alhoewel vooral vanuit London het belang daarvan nu zoveel mogelijk wordt gebagatelliseerd. Ⓒ foto AFP

LONDEN - Britten zijn eensgezind in hun verontwaardiging over de kamikazeactie waarmee de EU de uitvoer van Covid-19-vaccins naar de EU wilde stoppen. En voor het eerst in maanden is er unaniem lof voor de Britse premier Boris Johnson die een echec wist te voorkomen.