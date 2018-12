Dode (29) en vijf gewonden bij ongeluk Lekkerkerk

LEKKERKERK - Door een ongeval met twee auto’s en een busje bij Lekkerkerk is een 29-jarige man uit die plaats om het leven gekomen. Vijf mensen raakten gewond, van wie twee ernstig. Bij een van hen is de toestand kritiek, aldus de politie. Dat is de trieste balans van het verkeersongeluk op de N210 in de Krimpenerwaard.