Dode en vijf gewonden bij ongeluk Lekkerkerk

Bij het ongeluk op de Provincialeweg waren zondag twee auto’s en een bestelbusje betrokken. Een van de voertuigen belandde in de naastgelegen sloot. De hulpdiensten gingen in groten getale naar de ongevalsplek om de inzittenden, van wie er meerderen bekneld zaten, te bevrijden.

Voor de eerste hulp aan de slachtoffers werden ook medici met twee traumahelikopters ingevlogen.Voor een man mocht de hulp niet meer baten. Hij stierf ter plekke aan zijn verwondingen. Vijf gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de regio. Twee van de slachtoffers zijn er volgens een woordvoerder van de hulpdiensten ernstig aan toe. Een inzittende bleef ongedeerd.

De N210 tussen Rotterdam en Schoonhoven was urenlang afgesloten voor politieonderzoek en het opruimen van de ravage. Het is vooralsnog onduidelijk wat de oorzaak is geweest van het tragische verkeersongeluk. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend gemaakt.