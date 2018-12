’Vader die zoon (12) doodstak had mogelijk psychose’

Het jongetje is zaterdag door messteken om het leven gekomen. Een 15-jarige jongen wist het huis te ontvluchten.

Na een melding troffen agenten zaterdagmorgen een geëmotioneerde man aan in de Arnhemse wijk Malburgen. De 40-jarige man, volgens onbevestigde berichten Tevfik G. geheten, is aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis. In de woning vonden agenten het lichaam van zijn 12-jarige zoon.

Het gezin woonde er volgens buren nog maar zes of zeven weken. Naast twee zoons heeft de man ook nog een dochter. De moeder van de kinderen zou volgens De Gelderlander in Duitsland wonen.

In en om de woning is zaterdag lange tijd onderzoek gedaan. Daarbij werd onder andere een drone ingezet. De politie heeft met verschillende getuigen gesproken.