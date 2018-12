Stichting JAAN redt ook dieren na tsunami

Femke den Haas van stichting JAAN bekommert zich ook om de dieren die slachtoffer zijn geworden van de tsunami. Ⓒ foto Stichting JAAN

Jakarta - Femke den Haas is na de tsunami direct begonnen met de eerste hulp voor mensen en dieren in het getroffen gebied in Indonesië. „De situatie is behoorlijk heftig”