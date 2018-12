De A10 is bij het knooppunt Coenplein in de richting van Amersfoort afgesloten voor verkeer. Ook de verbindingsweg van Zaanstad naar de A10 is afgesloten.

