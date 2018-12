Vader doet oproep aan radiozenders na overlijden zoontje

„In die uren heeft hij ons zoveel liefde gegeven, dat ik iets terug moest doen. Lag hij in de couveuse, strekte hij dat ene armpje dat hij kon bewegen uit naar Angela, zijn moeder. En later naar mij. Ik realiseerde me dat Quin in die ene dag dat hij heeft geleefd alleen maar in een ziekenhuis is geweest en dat hij nooit een zonnestraaltje heeft gezien.

Ik realiseer me ook dat er zoveel kinderen zijn die veel te vroeg de aarde hebben moeten verlaten. Voor hen en voor Quin heb ik het lied Samen voor Altijd geschreven. Ik hoop dat zoveel mogelijk radiozenders en mensen het maandag om 13.15 uur, tijdens de uitvaart van Quin, zullen laten horen. Als teken van liefde voor al deze kinderen die nooit gekend zijn.”

https://soundcloud.com/boris-kloek/samen-voor-altijd