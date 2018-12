Shanahan nieuwe defensieminister VS

Die nam ontslag nadat Trump besloot de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken. Shanahan (64), die carrière maakte bij vliegtuigbouwer Boeing, volgt hem per 1 januari op, liet Trump weten.

Mattis verklaarde bij zijn ontslag dat hij nog even op het ministerie zou blijven om de president en de Senaat in staat te stellen rustig een opvolger te vinden en dat is nu sneller dan verwacht gebeurd. Officieel zou Mattis in februari na twee jaar ministerschap met pensioen gaan.