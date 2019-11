Koning leert over praktijkonderwijs

Ⓒ Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Capelle aan den IJssel - Voor de koning was het totaal onbekend en zelfs binnen het onderwijs weten velen niet dat het bestaat. Praktijkonderwijs: scholen voor kinderen waar het vmbo (nog) iets te hoog gegrepen is, maar waar ze zich toch in de klas kunnen voorbereiden op een werkzaam leven. Nu minister Slob (Voortgezet Onderwijs) aan de beurt was om in navolging van zijn collega’s met de koning op werkbezoek te gaan, wilde hij Willem-Alexander meenemen naar zo’n school.