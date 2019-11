Koning meegenomen de wasstraat in

Praktijkonderwijs is voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die gebaat zijn bij leren door praktijkervaring. Het vmbo is voor hen vaak een brug te ver. In maximaal zes jaar worden leerlingen via kleinschalig onderwijs en persoonlijke begeleiding op de maatschappij voorbereid. Tijdens de lessen wordt ook aandacht besteed aan burgerschap en redzaamheid.

Bij CVO Accent spraken koning en minister met leraren, ouders en leerlingen over het belang van praktijkonderwijs en het maatwerk dat de leraren bieden, om de leerlingen geschoold aan de maatschappij te laten deelnemen. Ook de overgang van basis- naar praktijkonderwijs en de doorstroom naar vervolgopleidingen kwamen ter sprake.

Koning en de minister kregen daarnaast uitleg van leerlingen zelf over hun lesstof en over wat zij belangrijk vinden om te leren. Ze gaven een demonstratie bij het opleidingsrestaurant en in de wasstraat van de school.

Ⓒ Telegraaf

Verder gingen Koning Willem-Alexander en minister Slob met leraren en andere experts in gesprek over het stimuleren van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen. Dit is bedoeld om de doorstroom naar het vmbo en mbo en de uitstroom naar de arbeidsmarkt te verbeteren en het uitvalrisico van leerlingen tegen te gaan. In het gesprek kwamen eveneens het lerarentekort en het imago van het praktijkonderwijs aan de orde.

Nu krijgen leerlingen na afronding van het praktijkonderwijs nog geen diploma. Minister Slob gaat daar verandering in brengen en verandert de wet zodat dit wel gaat gebeuren. Circa 30.000 leerlingen volgen deze vorm van onderwijs op in totaal 175 scholen in Nederland.

Het bezoek past in de reeks bezoeken die de koning aflegt met bewindspersonen. Minister Slob kreeg woensdag de gelegenheid om zo een speerpunt van zijn beleid aan de vorst te presenteren. De deelnemers aan de gesprekken krijgen maar kort van tevoren te horen dat de koning op bezoek komt.