Video: illegale Franse voetbalwedstrijd 'potentiële virusbom'

De wedstrijd tussen Neuhof en Hautepierre vond vorige week zondag plaats in het Paco-Mateo stadion, waar de doelen nog aanwezig waren in tegenstelling tot andere velden in de regio. Uit beelden die wat later opdoken op sociale media is te zien dat toeschouwers met rijen dik langs het veld staan. De politie was aanwezig omdat er in Frankrijk niet meer dan tien mensen tegelijkertijd mogen samenkomen, maar kon niet op tegen de honderden toeschouwers.

Op een bepaald moment werd er gescoord en bestormden tientallen toeschouwers het veld om het doelpunt te vieren. Niemand droeg daarbij een masker en van 1,5 meter afstand houden, was helemaal geen sprake.

De reactie van de lokale autoriteiten was hard. ,,Wat er zich dit weekend afspeelde, was onverantwoord en zwaar buiten alle maatregelen”, aldus bestuurslid van sport Serge Oehler. ,,Het is nu aan de verkozenen om in actie te komen en maatregelen te treffen. Dwaasheid en onverantwoordelijkheid kunnen tot een rampzalige gezondheidssituatie op ons grondgebied leiden. Onze regio en het medische personeel hebben dit niet nodig. Ik vraag de mensen van Strasbourg dan ook om hun verantwoordelijkheid op te nemen. COVID-19 is geen standpunt, het is een gif.”

Viroloog Gilbert Deray, actief in het Parijse ziekenhuis Pitie-Salpetriere, had het in een reactie over een 'potentiële virusbom'.