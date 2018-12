Joop van den Ende moet wennen aan het ’niet meer belangrijk zijn’

Joop van den Ende: „Het mooie van mijn huwelijk met Janine is, dat we beiden zijn gegroeid. Ik had dit niet kunnen bereiken zonder haar en zij was niet zo ver gekomen zonder mij.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Joop van den Ende (76) staat op een cruciaal punt in zijn leven. Afgelopen augustus verkocht de theatertycoon, na Endemol, voor de tweede keer in zijn 61-jarige carrière een miljoenenbedrijf dat hij met zijn eigen handen heeft opgebouwd. Zijn live, ook via een videostream uitgesproken afscheidsspeech veroorzaakte kippenvel bij zijn 3000 medewerkers in de acht landen waar het musicalbedrijf Stage Entertainment intussen actief is. Van den Ende’s woordvoerder Maarten van Nispen: „Mensen beseften: dit is echt de allerlaatste keer dat we Joop hier horen. Iedereen was doodstil.”