Zeeman Gerrit blijft aan wal

Zeeman Gerrit Oonk was dolgelukkig toen hij zijn gezin en familie weer in de armen kon sluiten. V.l.n.r. stiefvader Wessel, zijn vrouw Wanna, zoon Lenny, Gerrit, dochter Nicha en zijn moeder Sieni. Ⓒ Reinier van Willigen

De zee blijft trekken, maar voorlopig blijft zeeman Gerrit Oonk ’tussen de huisjes’. Want na maanden is de rust eindelijk weer een beetje teruggekeerd in het gezin in Oldenzaal. En dat houdt ’zeeman Gerrit’ liever zo. De periode dat hij wanhopig van een sloopschip voor de Indiase kust af probeerde te komen, ligt achter hem. „Het belangrijkste is nu even mijn gezin en dat ik bij mijn zoon langs het voetbalveld kan staan.”