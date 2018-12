Rumoer bij VVD en CDA om plan klimaat

„Ik denk dat mensen er weinig van begrijpen”, zegt scheidend commissaris van de Koning van Noord-Holland Johan Remkes (VVD). Ook CDA-senator Joop Atsma roert de trom. „Ik ben heel kritisch. Ik wel.”

VVD-minister Eric Wiebes (Economische Zaken) en partijgenoot Ed Nijpels presenteerden afgelopen vrijdag glunderend in perscentrum Nieuwspoort het klimaatakkoord.

Maandenlang onderhandelde het kabinet met tal van polderpartijen over deze rigoureuze vergroeningsoperatie. Het moet ertoe leiden dat de CO2-uitstoot in ons land in 2030 bijna is gehalveerd.

