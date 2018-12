Een op tien baby’s in eenoudergezin

Het CBS brengt in het kader van kerst de gezinssituatie van baby’s in kaart. In 2017 werden 15.000 baby’s geboren bij een alleenstaande moeder, dat is 9 procent van alle levendgeborenen. Dat aandeel groeide door de jaren heen gestaag. In 2010 was dat nog ruim 7,5 procent en in 2000 ging het om 6 procent.

In Rotterdam, Amsterdam en Almere ligt het percentage boven het landelijk gemiddelde. Hier wonen relatief veel mensen met een Antilliaanse, Arubaanse of Surinaamse migratieachtergrond. Eenoudergezinnen komen in deze bevolkingsgroepen vaker voor, aldus het CBS.