Kabinet wil satellietpark naar buitenland verplaatsen

In Burum onderscheppen grote schotels satellietcommunicatie. Deze interceptie levert informatie op voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens het kabinet zijn de afluisterschotels van groot belang voor de veiligheid van onze uitgezonden militairen. Verder worden er cyberinfecties en hacks mee geïdentificeerd.

Het kabinet zou het schotelpark in Burum het liefst behouden, maar ze staan in de weg van de uitrol van snel en goed 5G-internet in ons land. Onderzoeksinstituut TNO heeft nog bekeken of daar een mouw aan te passen valt, maar dat blijkt niet het geval. Daarom gaat staatssecretaris Keijzer samen met Buitenlandse Zaken en Defensie op zoek naar een nieuwe locatie voor de schotels in het buitenland. Een expertiseteam gaat namens het kabinet bij beoogde buitenlandse partners draagvlak creëren voor de verplaatsingsoptie, laat de CDA-bewindsvrouw weten.

De Tweede Kamer is gebrand op een stevig 5G-netwerk. Het is volgens de parlementariërs nodig voor tal van ontwikkelingen zoals het aansturen van zelfrijdende auto’s, robots en apparaten in huis. Gevreesd wordt dat als Nederland daar nu geen vaart mee maakt, ons land op achterstand komt te staan.

Het verplaatsen van de schotels is niet onomstreden. Eerder sprak MIVD-chef Onno Eichelsheim zijn zorgen uit over een mogelijke verhuizing. Keijzer belooft de Tweede Kamer binnenkort in een technische briefing uitleg te geven over het kabinetsbesluit. Ze benadrukt dat er een verdrag tussen Nederland en het desbetreffende land wordt gesloten. „Daarin moeten alle met de vestiging van de faciliteit gepaard gaande zaken ’uitputtend’ worden geregeld.”