’Koeriers maken straat onveilig’

Dat stelt Veilig Verkeer Nederland (VVN) vast, nadat er honderden meldingen van bezorgde bewoners over te hoge snelheden in woonwijken bij de vereniging binnenkwamen.

„In drukke straten komen wel veertig tot vijftig bestelbusjes per dag. Als de trend zich doorzet, zijn dat er over een jaar misschien wel zeventig tot tachtig. Zeker als meer winkels en supermarkten thuis gaan bezorgen, zal het aantal verkeersbewegingen drastisch toenemen”, voorziet VVN-directeur Alphons Knuppel.

"Probleem groot door online winkelen"

De veiligheidsclub constateert dat het aantal snelheidsovertredingen, foutparkeren en andere misstanden alleen maar stijgen.

Knuppel: „Om te voorkomen dat het echt een keer vreselijk mis gaat en er doden of ernstig gewonden vallen, roepen wij bewoners van drukbezochte buurten en wijken op in actie te komen en om veiligheidsmaatregelen te vragen bij gemeenten.”

Registratie

Noch de politie, verzekeraars of wegbeheerders houden een registratie bij van incidenten waar koeriers bij betrokken zijn.

„Maar iedereen ziet met eigen ogen welk gevaar ze regelmatig veroorzaken”, zegt Patrick Rugebregt van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. „We weten alleen dat er vorig jaar 69 dodelijke ongevallen met bestelbusjes plaatsvonden.”

VVN ziet graag een betere registratie. Knuppel: „Wel is duidelijk dat 60% van de ongevallen in ons land binnen de bebouwde kom valt en als je weet dat er inmiddels door koeriersdiensten per jaar ruim 400 miljoen pakketjes bezorgd worden, hoef ik verder niets uit te leggen.”

UPS, één van de grootste koeriersdiensten, zegt strenge trainingsprogramma’s voor chauffeurs te hanteren. „Wij trainen hen om defensief te rijden en om hun ogen continu van spiegel naar spiegel te laten bewegen”, meldt de woordvoerder.