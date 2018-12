Vrees voor een tweede tsunami

Er was geen enkele waarschuwing over de komst van de monstergolf, die zaterdag in het donker net voor half tien ’s avonds lokale tijd toesloeg rond de Straat van Soenda. De resorts zitten momenteel tjokvol met toeristen en ook veel inwoners van Jakarta zijn vlak voor kerst naar de stranden aan de westkust getrokken.

„Het is een enorme ravage. We zien overal verwoeste huizen, geplette auto’s en vernielde bromfietsen”, aldus Kathy Mueller van het Rode Kruis. Ook is de hoofdweg van Pandeglang zwaar beschadigd, waardoor reddingswerkers het gebied moeilijk kunnen bereiken.

Onder de populaire stranden waar de tsunami overheen raasde, is Tanjung Lesung in het westen van Java en Pandeglang waar volgens de autoriteiten meer dan 160 mensen zijn omgekomen. In South Lampung op Sumatra zouden bijna vijftig mensen zijn gedood. Daar zijn ook in de districten Serang en Tanggamus slachtoffers gemeld.

Gevreesd wordt dat het dodental nog verder zal stijgen. Vooralsnog zijn er geen berichten over Nederlandse slachtoffers.

"Beruchte vulkaan actiever dan ooit"

Schokkende beelden die zijn verspreid op sociale media laten zien hoe een golf van gigantische afmetingen een tent inslaat, waar de populaire Indonesische band Seventeen optrad. Leden van de band werden meegesleurd in het watergeweld dat het volledige podium vernielde.

In een emotionele video op Instagram liet zanger Riefian Fajarsyah weten dat de manager en bassist van de groep zijn omgekomen. Drie andere bandleden en zijn eigen vrouw worden nog vermist.

„In de laatste seconden onder water had ik vrijwel geen adem meer over”, zei een ander bandlid, Zack, die ternauwernood overleefde.

De tsunami ontstond na een uitbarsting van de vulkaan Krakatau, die in de afgelopen maanden actiever was dan gewoonlijk. Het geologisch bureau van Indonesië raadt iedereen aan op twee kilometer van de krater te blijven.

Na de tsunami was er tijdelijk verwarring over wat er precies was gebeurd. De woordvoerder van het rampenbureau, Sutopo Purwo Nugroho, meldde aanvankelijk dat het ging om een getijgolf. Hij maakte vervolgens excuses voor zijn fout en zei dat er verwarring was, omdat er geen aardbeving had plaatsgevonden. Een hoge waterstand door de volle maan heeft mogelijk ook bijgedragen aan de kracht van de golven.

