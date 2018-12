Op geheime missie met Dr. Love

Robert ten Brink heeft Hayley de Zwart en haar zoontje (beiden met bril) zojuist de verrassing van hun leven bezorgd. Haar in Australië wonende zus Laura, zwager Damien en hun dochtertjes Amy en Sarah brengen de feestdagen in Nederland door. Ⓒ Aldo Allessie

Amsterdam - Onvermoeibaar blijft Robert ten Brink met zijn All you need is love-team mensen herenigen voor de feestdagen. Al 26 seizoenen wacht de presentator op Schiphol geliefden en familieleden uit het buitenland op. Ook vanavond staat de kerstspecial weer op het programma. De spanning in de bus van Dr. Love is op de opnamedag zelf overigens om te snijden. „Klaar? Je mag rennen.”