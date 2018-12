Dodental Indonesië na tsunami loopt op tot 373

Het aantal doden door de tsunami in de Straat van Soenda kan nog verder oplopen, want zeker zestig mensen werden nog vermist, zei een woordvoerder die uit een maandag gepubliceerd rapport citeerde. In totaal raakten zeker 1400 mensen gewond. Momenteel zijn er nog 128 vermisten.

Bijna 11.700 inwoners zijn ontheemd geraakt, meldt het rampenbestrijdingscentrum. Een van de zwaarst getroffen regio's is Pandeglang op Java. Daar kwamen meer dan tweehonderd mensen om het leven.

De reddingsoperatie is in de nacht van zondag op maandag voortgezet. Hulpverleners hebben moeite om sommige getroffen gebieden te bereiken, omdat wegen geblokkeerd worden door weggespoelde auto's, omgevallen bomen en puin van verwoeste huizen.