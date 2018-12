Circusartiest zwaargewond na val van koord

De politie onderzoekt hoe het voorval heeft kunnen gebeuren. Ⓒ EPA

REMSCHEID - Een circusartiest is in Duitsland zwaargewond geraakt tijdens een voorstelling. De 32-jarige vrouw van de circusdirecteur viel van een koord acht meter naar beneden. Ze is naar de intensivecareafdeling van het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.