De auto stond tegen een boom en was volledig uitgebrand. Ⓒ Persbureau Heitink

GROESBEEK - In een uitgebrande auto in Groesbeek (Gelderland) is een overleden inzittende aangetroffen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend, meldt de politie. De auto stond tegen een boom en was volledig uitgebrand.