Plofkrakers op de korrel: minder aanslagen met zware explosieven

In de strijd tegen de golf aan plofkraken scherpte het Openbaar Ministerie de richtlijnen voor strafeisen tegen verdachten aan. Maar waar politie en OM een groot gevaar zien voor gebouwen én mensen, zien rechters geen concreet gevaar voor mensen. Betere risicoanalyses moeten rechters ook hiervan overtuigen.

Politie en justitie zijn blij met de daling. „Maar we zien dat een groep ’diehards’ toch doorgaat met het opblazen van automaten. Het is een constante wedloop tussen ons en de criminelen”, zegt landelijk overval coördinator Jos van der Stap.

Zelfgemaakte bommen

Toen de banken twee jaar geleden de pinautomaten beter beveiligden tegen plofkrakers die gasexplosies veroorzaakten in de geldbakken, zetten criminelen zware explosieven in als antwoord. Veelal zelfgemaakte bommen met explosief materiaal uit zwaar vuurwerk of granaten veroorzaken zware schade.

„We hebben zelfs een brandblusser gezien die volledig gevuld was met een explosieve stof. Daar had je een flat mee neer kunnen halen”, zegt Van der Stap. „We hebben meermalen gezien dat woningen moesten worden ontruimd na explosies of de vondst van explosieven en dat bedrijfspanden langere tijd dicht moesten. Het is onacceptabel.”

Hoofdofficier van justitie Jet Hoogendijk van het OM Midden-Nederland staat aan het hoofd van een van de drie landelijke themateams van OM en politie die de plofkrakers bestrijden. In mei dit jaar scherpte het OM de strafeisen voor ram- en plofkraken aan. Twee jaar cel voor plofkraken waarbij geen gevaar is voor omwonenden en minimaal vier jaar voor plofkraken als het getroffen gebouw wel wordt bewoond.

Zwaardere straffen

Hoogendijk zag tot haar tevredenheid dat er bij plofkraakzaken na mei zware straffen werden opgelegd. Bij twee grote onderzoeken werd een groep van vijf plofkrakers veroordeeld tot straffen van maximaal zeven jaar en een groep van zeven plofkrakers tot straffen van maximaal tien jaar. „En ook het Hof in Arnhem legde bij een hoger beroep in een plofkraakzaak aanmerkelijk zwaardere straffen op. Dat is mooi, maar we zien ook dat rechters het gevaar voor omwonenden niet bewezen achten. Alleen de aanwezigheid van woningen is niet genoeg.”

Het is aan het OM om dat gevaar beter aan te tonen. „We gaan daarom samen met het Nederlands Forensisch Instituut risico-analyses maken bij plofkraken. Het zwaarder straffen is belangrijk, de hogere straffen moeten de criminelen ontmoedigen.”

In de strijd tegen de plofkrakers probeert justitie de criminelen ook te ’plukken’ en moeten ze bovendien opdraaien voor de schade die ze hebben veroorzaakt. De plofkrakers die vorige week werden veroordeeld, moeten bijvoorbeeld samen 760.000 euro aan schadevergoeding betalen.

350 plofkrakers in beeld

Politie en justitie hebben 350 plofkrakers in beeld gebracht, die in Nederland, België en Duitsland opereren. „Het zijn veelal personen die zich schuldig maken aan meerdere vormen van criminaliteit. Niet alleen aan plofkraken. Ze stelen auto’s, knappen klussen op bij liquidaties en zitten in de drugshandel. Het zijn jongens die elkaar goed kennen en vertrouwen”, zegt Van der Stap.

Er zijn niet echt vaste groepen met eigen leiders. Van der Stap: „Er is niet een grote leider die trekt aan de Plofkraak BV. De plofkrakers opereren in wisselende samenstelling en werven jongeren die tegen ze opkijken. De criminelen stralen rijkdom uit en zijn een rolmodel voor jongeren.”

Facilitators

Politie en gemeente pakken ook ’facilitators’ aan. „We stuitten bijvoorbeeld op een bedrijf waar criminelen snelle auto’s konden huren die worden gebruikt voor plofkraken. Het bedrijf was puur voor criminelen opgezet. Een gewone burger kon er geen wagen krijgen.”

De gemeente doet vooral aan preventie. Jongerenwerkers confronteren jongeren in bijvoorbeeld de Utrechtse wijken Overvecht en Kanaleneiland met de zware straffen die zijn opgelegd. Samen met politie en justitie bestuderen ze reclasseringsrapporten om te kijken wat voor profiel de plofkrakers hebben.

„Het zijn vaak erg beïnvloedbare jongens, makkelijk over te halen. We proberen met gesprekken te voorkomen dat ze de verkeerde kant opgaan. Dat is soms erg lastig. Bijvoorbeeld bij jongeren die nog thuis wonen en waar de ouders contact blokkeren”, legt Remco Jansen van de gemeente Utrecht uit. Hij is belast met de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

„Aan de andere kant zie je ook jongeren die uit een criminele omgeving komen en bewust niet kiezen voor het criminele pad. We noemen ze ’resisters’. Het helpt ons om ook andere jongeren op het rechte pad te houden.”