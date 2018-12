Tweede dode bij ongeval Lekkerkerk

Enkele personen zaten bekneld in een auto en moesten door de brandweer worden bevrijd. Ⓒ GinoPress

LEKKERKERK - Het ongeval met twee auto’s en een busje op de N210 bij Lekkerkerk is in de nacht van zondag op maandag een tweede persoon fataal geworden. Een 29-jarige vrouw uit die plaats is aan haar verwondingen overleden, meldt de politie. Een even oude plaatsgenoot was eerder al om het leven gekomen.