Bijzonder zeewezen zorgt voor opwinding

De een tastte in het duister, de ander vermoedde een buitenaards wezen. Maar het juiste antwoord kwam ook, het zou gaan om een zeeanemoon die omgekeerd op het strand is aangespoeld. „Die zwart-witte kleur wijst waarschijnlijk op ziekte of dood. In leven zal die anemoon een andere kleur hebben gehad’’, aldus een kenner.

Zeeanemonen zijn holtedieren die zich vaak vastzetten op stenen, planten of andere voorwerpen in het water. Een steek van een anemoon kan gevaarlijk zijn.