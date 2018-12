Kerstmirakel: vissers na drie weken dobberen gered door cruiseschip

De vissers uit Costa Rica werden opgemerkt bij Jamaica en aan boord gehaald. Tijdens het uitzetten van de netten zouden ze in slaap zijn gevallen. Toen ze uren later wakker werden, waren ze afgedreven van hun netten en raakten vervolgens de weg kwijt. Toen ze vervolgens ook nog zonder brandstof kwamen te zitten, leken de mannen reddeloos verloren. Totdat de enorme Empress Of The Seas opdoemde.

De uitgehongerde mannen hadden maar voor zeven dagen eten aan boord. Eén van hen moest aan boord worden gedragen en kreeg medische hulp. Verbaasde toeristen van de cruisereis keken toe hoe de mannen op een brancard aan boord werden gebracht.

Lees verder onder de foto

Toeristen maken met hun mobieltjes foto’s als de vissers aan boord worden gehaald. Ⓒ REUTERS

Storm

Dat de mannen gespot werden was ’puur toeval’. De Empress Of The Seas moest door een storm een andere route kiezen en stuitte daardoor op de vissers. „Deze mannen hebben een engeltje op hun schouder gehad, een kerstwonder. De storm heeft hun leven gered”, aldus de kapitein van het cruiseschip.