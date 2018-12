Elon Musk maakt zich op voor Mars

Volgens Elon Musk zou het ruimteschip – dat hij de ’test hopper’ noemt – in maart of april van 2019 gelanceerd kunnen worden. Het testruimteschip is een basisversie van de Big Falcon Rocket (BFR), die 100 passagiers en 150 ton goederen naar Mars moet kunnen brengen.

De tweets kwamen zaterdag in de aanloop naar de lancering van een militaire satelliet door SpaceX.

„Ik zal een volledige technische presentatie geven van Starship als het testruimteschip dat we bouwen in Texas succesvol gelanceerd is, hopelijk in maart/april”, tweette Musk zaterdag. „De ’test hopper’ heeft dezelfde breedte als het Starship, maar is alleen niet zo hoog.”