Vanaf 2024 met Musk naar Mars

Volgens Elon Musk zou het ruimteschip – dat hij de ’test hopper’ noemt – in maart of april van 2019 gelanceerd kunnen worden. Het testruimteschip is een basisversie van de Starship – voorheen Big Falcon Rocket – die 100 passagiers en 150 ton goederen vanaf 2024 naar Mars moet kunnen brengen.

De tweets kwamen zaterdag in de aanloop naar de lancering van een militaire satelliet door SpaceX.

„Ik zal een volledige technische presentatie geven van Starship als het testruimteschip dat we bouwen in Texas succesvol gelanceerd is, hopelijk in maart/april”, tweette Musk zaterdag. „De ’test hopper’ heeft dezelfde breedte als het Starship, maar is alleen niet zo hoog.”

Musk gaf ook uitleg over het materiaal waaruit het ruimteschip is opgebouwd. Het moet bestand zijn tegen extreme druk- en temperatuurverschillen. Zijn planning is bijzonder ambitieus. Vorige maand verklaarde Musk nog dat er grote wijzigingen aangebracht zouden worden in het design van het ruimteschip. SpaceX werkt samen met ruimtevaartorganisatie NASA voor de bouw van een nieuw type hitteschild voor het Starship.

De kosten voor geïnteresseerden in een reis naar Mars moeten wat Musk betreft op termijn op een bedrag rond de twee ton uitkomen, zo verklaarde hij eerder. Daardoor zou zelfs een maatschappij op Mars moeten kunnen onstaan. ’Als we de kosten om te verhuizen naar Mars naar het equivalent van de gemiddelde huizenprijs in de VS kunnen brengen – dat is ongeveer 200.000 dollar – dan is het denk ik mogelijk om een maatschappij op Mars te stichten.’’