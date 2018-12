Politie gaat uit van vergismoord in Rotterdam-Katendrecht.

De man werd op zondagavond 28 oktober op de Rechthuislaan in Rotterdam-Katendrecht onder vuur genomen. Hij stond met een groepje vrienden op straat toen de nog onbekende schutter aan kwam lopen en het vuur op hen opende. Iedereen zocht een veilig heenkomen. Een paar komen te val, maar weten toch weg te vluchten. Dairon lukte dat niet. Hij wordt door de op hem aflopende dader van dichtbij doodgeschoten. Volgens de politie is het opvallend dat de dader direct daarna ook nog op twee andere vluchtende mannen schiet.

Bekijk ook: Stilzwijgen bij geweldsdelict

„De verschillende soorten informatie naast elkaar leggend, concludeert het onderzoeksteam nu dat het steeds aannemelijker is dat inderdaad Dairon Alberto niet het doelwit was”, aldus de politie. Wie dan wel het doelwit was en waarom er werd geschoten is onduidelijk, zo stelt het rechercheteam.

Geen verklaring

Het onderzoek wordt bemoeilijkt omdat de vrienden waarmee Dairon stond geen verklaring willen afgeven bij de politie. Een aantal heeft de politie wel gesproken, maar zegt niets. Anderen gaven via hun advocaat aan geen contact te willen met de politie.

„Er is de politie uiteraard alles aan gelegen om de daders van deze moord zo snel mogelijk op te pakken en zo te voorkomen dat ze andere criminele praktijken kunnen uitvoeren. Daarvoor is informatie van getuigen cruciaal”, aldus de politie die stelt wel een aantal belangrijke getuigen te hebben gesproken die stellen dat Dairon niet het doelwit was. „Er worden uiteenlopende criminele gebeurtenissen als aanleiding voor dit schietincident genoemd. Het onderzoeksteam zet alles op alles om dit verder uit te lopen.”