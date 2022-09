Impasse over leiderschap: chaos compleet bij Amsterdamse Bij1

Sinds fractievoorzitter Jazie Veldhuyzen ziek thuiszit, is er een impasse. De overgebleven twee fractieleden, Carla Kabamba en Nilab Ahmadi, komen er niet uit wie zijn tijdelijke opvolger moet zijn.

Vorige week nam Veldhuyzen officieel ziekteverlof, waardoor de fractie nu wel een knoop moet doorhakken. Dat gebeurde niet en naar buiten toe bleef het muisstil. Het bestuur van Bij1 Amsterdam was het gedoe in de fractie zat en legde de taken neer. Er volgde een ultimatum: vrijdagmiddag moest het geregeld zijn.

Witte rook

En het leek geregeld. Vrijdagmiddag leek er eindelijk witte rook te zijn. De partij maakte bekend dat Kabamba voorlopig het leiderschap overneemt, omdat Ahmadi niet eens zou willen. Maar daar lijkt Ahmadi toch anders over te denken.

„Er is nog geen enkele keuze gemaakt over wat dan ook”, schreef Ahmadi dit weekend in een bericht op Instagram. Ze noemt de communicatie van het bestuur ’bizar’ en beschuldigt het van ’powerplay’.

Omdat Veldhuyzen nu officieel afwezig is, mag de nummer 4 (activist Dinah Bons) van Bij1 zijn zetel tijdelijk innemen. Woensdag wordt zij beëdigd en met haar stem kan ze de impasse rond het leiderschap doorbreken. Het is nog maar de vraag of de keuze dan echt op Kabamba valt.