Helft supers Randstad eerste kerstdag open

Blijkens de inventarisatie zijn dit jaar opnieuw meer supermarkten open op eerste en tweede kerstdag dan het vorige jaar. In 256 gemeenten kunnen consumenten op eerste kerstdag bij 960 supermarkten terecht. In de grote steden is de helft gewoon open.

Op tweede kerstdag is verreweg het merendeel van de winkels voor eerste levensbehoeften open. In meer dan 340 gemeenten zijn ruim 3000 supermarkten geopend; dat is circa 80 procent van alle supermarkten in Nederland.

Uit de verzamelde openingstijden blijkt dat ruim 130 supermarkten op dinsdag ’gewoon’ om 08.00 uur ’s ochtends opengaan. De meeste winkels openen pas om 12.00 uur. Wel gaan de meeste winkels op beide kerstdagen vroeger dicht, meestal rond 18.00 uur.

Jumbo is koploper met 212 geopende vestigingen op eerste kerstdag, gevolgd door Albert Heijn met 185 vestigingen. Op tweede kerstdag zijn alle filialen van Vomar open.

