Gloednieuwe wolkenkrabber ontruimd om ’krakende geluiden’

Het gebouw werd in augustus opgeleverd en kostte 165 miljoen dollar. Ⓒ EPA

SYDNEY - Een gloednieuwe torenflat in het Sydney is halsoverkop ontruimd nadat bewoners beangstigende krankende geluiden hebben gehoord. De ruim 3000 bewoners van het gebouw van 36 verdiepingen moeten tijdens de feestdagen onderdak zoeken bij familie of gebruikmaken van een noodopvang in de stad.