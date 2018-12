Veel bewoners 'krakende' flat Sydney naar huis

In de dit jaar pas in gebruik genomen Opal Tower, een woontoren met 33 etages, werd alarm geslagen nadat krakende geluiden waren gehoord. Een team van politieagenten, technici en brandweerlieden ging naar binnen om te onderzoeken of de constructie van het gebouw wel veilig is. Op de tiende verdieping troffen ze een flinke scheur aan. Uit voorzorg werd daarop tot evacuatie besloten.

Een treinstation in de buurt werd ook ontruimd en de wegen rond het complex afgezet. In een nabijgelegen evenementengebouw werd een opvangcentrum voor de in ontheemden ingericht.