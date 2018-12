Kustwacht op zoek naar beller valse melding

Omdat de kustwacht groots uitrukte, wil zij de beller achterhalen om de kosten op hem te verhalen. Ook zal er aangifte worden gedaan.

Het telefoontje werd gepleegd met een mobiele telefoon waar de simkaart werd uitgehaald, zo meldt de NOS. De zoektocht naar de zogenaamde opvarenden leverde ook niets op. Daarnaast werd er niemand als vermist opgegeven.

Massale zoektocht

Op 20 december rond 18.30 uur werd de kustwacht gealarmeerd. Sinds de melding waren vier reddingsboten en twee helikopters in touw. „En een vliegtuig vliegt zo uit om de politiehelikopter af te lossen, zodra die moet tanken. Ook vissersschepen doen nog mee”, vertelde een woordvoerder donderdagavond.

„Meestal vind je een oliespoor, of brokstukken. Maar we hebben het gebied letterlijk uitgekamd - wij zeggen: het water tot modder gevaren - en niets gevonden. Een slechte grap? Dat is een mogelijkheid. We krijgen vaker fake telefoontjes”, vertelde de kustwacht.