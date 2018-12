Gast steekt bruidegom nadat hij geen bier krijgt

De bom barstte nadat een van de gasten geen bier meer kreeg omdat hij al erg beschonken was. Hij werd vervolgens zo kwaad dat hij een mes trok en daarmee in de hals van de 55-jarige bruidegom stak, zo meldt Het Nieuwsblad. „Ik heb zelfs een trouwcadeau van twintig euro gegeven”, verklaarde hij achteraf tegenover de politie.

’Scheelde een haar’

Volgens woordvoerder Tom Janssens van het parket van West-Vlaanderen scheelde het maar een haar of het slachtoffer was overleden. De man verloor bij de steekpartij veel bloed, maar is inmiddels buiten levensgevaar.

Omdat de aanval buiten plaatsvond, beschikt de politie over duidelijke camerabeelden. De man uit Wielsbeke moest voor de onderzoeksrechter verschijnen en zit voorlopig nog vast. Het parket zal hem vervolgen voor een poging tot doodslag.