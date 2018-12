Moeder krijgt berg van kritiek over zich heen om cadeaus

Van de kerstboom blijft niet veel meer over door de enorme hoeveelheid aan cadeaus op de voorgrond. Op de online kritiek reageert ze met: „Het is mijn geld. Ik werk er hard voor en heb twee banen.”

De 38-jarige Emma Tapping gaf aan dat ze ruim 2000 pond uitgaf om haar kinderen te verwennen tijdens Kerst. „Ik verwen ze door het jaar heen helemaal niet. Als ze iets willen, moeten ze klusjes doen om het zelf te kunnen kopen”, zegt Tapping tegen Metro UK.

Het is niet de eerste keer dat de vrouw kritiek over zich geen krijgt vanwege het aanschaffen van een berg kerstcadeaus. Een persoon noemde het ’afgrijselijk’, maar Emma houdt vol dat niemand haar gedachte gaat veranderen als het gaat om de cadeaus.

’Egoïstisch’

„Heel veel mensen hebben helemaal niets, je zou hen iets moeten doneren”, valt er te lezen in een van de kritieken.„Persoonlijk denk ik dat dit belachelijk is. Wie heeft er nu zoveel nodig? Dit is gewoon egoïstisch”, schrijft een ander.