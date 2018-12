Israël gaat vervroegd naar de stembus

De woordvoerder van de premier meldde dat de leiders van de regeringspartijen zich unaniem hebben uitgesproken voor de stembusgang en het ontbinden van het het huidige parlement. Binnen de regeringscoalitie was onenigheid ontstaan over een wetsvoorstel over de militaire dienstplicht. Als dat voorstel wordt aangenomen, heeft dat gevolgen voor ultra-orthodoxe joden die nu van dienstplicht zijn vrijgesteld.

De coalitie onder leiding van premier Netanyahu van de rechtse Likoed-partij heeft een meerderheid van slechts 61 zetels in het 120 leden tellende parlement (Knesset).