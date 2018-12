Tassen vol vlees over de toonbank bij slager

Voor slager Frans Louman is het de drukste dag van het jaar. Ⓒ Anko Stoffels

Amsterdam - Veel supermarkten zijn tijdens kerst gewoon open, voor de meeste slagers geldt dit niet. En dus is het vandaag een kwestie van een nummertje trekken en aansluiten in de rij in de Amsterdamse Jordaan. Al is van echte stress bij de meeste klanten geen sprake.