Nederlander ’na zes bittere jaren’ vrijgesproken in Kenia

Van de Werf was uitbater van de Sail Fish Club, een paradijselijk vakantiehotel voor zeesportvissers in de Keniaanse kustplaats Malindi. Hij werd in 2012 opgepakt op verdenking van de moord op Lillian Mwikali Andree. Zij was de Keniaanse echtgenote van de Duitser van wie Van de Werf het hotel had gekocht. Volgens de vrouw was die koop illegaal en was zij de eigenaar. Enkele dagen na de aanvaring met Van de Werf werd ze gekneveld en vermoord gevonden in een septische put.

De Brabander belandde in de cel, liep daar tbc op, en kwam na acht maanden vrij op borgtocht. Hij heeft het vonnis in vrijheid afgewacht. Ook twee Keniaanse medeverdachten werden vrijgesproken van de gruwelmoord.

,,Het zijn zes bittere jaren geweest”, zegt Van de Werf tegen De Telegraaf. ,,De Sail Fish Club is afgebrand en mijn naam is bezoedeld. Nu ik ben vrijgesproken, kan ik gaan vechten om terug te krijgen waar ik recht op heb.”