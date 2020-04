Uiterst zeldzaam: ’Havikarend in Nederland gespot’

Vogelaar Johnny du Burck uit Oostburg stond versteld toen hij tijdens veldwerk in Zeeuws-Vlaandere, vlak bij de Belgische grens, een havikarend spotte. Het dier heeft een spanwijdte van anderhalve meter en komt normaal gesproken voor in Afrika en Zuid-Europa.

De havikarend, die zijn andere naam dankt aan de Italiaanse ornitholoog Andrea Bonelli, nestelt doorgaans op rotswanden. Hij jaagt op kleine zoogdieren en kan zonder pardon een flinke duif uit de lucht roven en verorberen.

Du Burck zag de havikarend bij Sint-Kruis. Daar werd hij continu lastiggevallen door andere vogels, buizerds en kiekendieven, maar ook kraaien, vertelt Du Burck tegen de Zeeuwse krant PZC. ,,Hij was voorzien van een zender. Daardoor kon ik achterhalen dat hij geringd was in de buurt van Narbonne in Frankrijk.”

Archieffoto van een havikarend in Spanje. Ⓒ Hollandse Hoogte / Hemis Creative and Travel Imagery

De vogel is inmiddels weer weg. ,,Na een kort verblijf vloog hij weer terug in de richting van België. Daar is hij later nog gesignaleerd in de buurt van Brugge.”